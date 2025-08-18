Sconcerto e sdegno in Sicilia: tanti topi morti galleggiano in mare | FOTO

StrettoWeb

Non una bella immagine, per cittadini e turisti, nel weekend di ferragosto. Un weekend, tra l’altro, insolito, con le forti piogge che hanno contrassegnato le vacanze. Proprio le forti piogge hanno regalato un triste spettacolo ad Aspra, unica frazione del Comune di Bagheria, a Palermo: turisti e visitatori in spiaggia, infatti, hanno assistito alla presenza di topi morti dentro l’acqua, in mare. Sconcerto e sdegno, tra i bagnanti, che hanno ripreso e pubblicato sui social le immagini delle carcasse.

A tal proposito, il sindaco Filippo Tripoli ha fatto delle precisazioni: “la situazione di emergenza che si è venuta a creare non è un fatto isolato. Ogni qualvolta piove abbondantemente si assiste al riversamento di acque meteoriche, con la conseguente fuoriuscita di ratti morti”. Dunque, secondo l’amministrazione, sono state le correnti provenienti dal maltempo a trascinare i topi in mare.