Scilla, sparatoria in pieno centro: paura tra turisti e residenti, arrestato l’aggressore

Momenti di terrore nel pomeriggio di ieri intorno alle ore 14:30 a Scilla, nel centro storico e in una zona affollata da turisti e bagnanti, un uomo ha esploso un colpo di pistola contro un conoscente, sfiorando la tragedia. Solo la prontezza della vittima, che è riuscita a schivare il proiettile, ha evitato il peggio.

I fatti

Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressore si è avvicinato armato alla scalinata che collega piazza San Rocco al castello Ruffo. Notando la vittima affacciata a un balcone poco distante, ha estratto una rivoltella e fatto fuoco davanti agli occhi increduli dei passanti. La scena, descritta da diversi testimoni, ha scatenato panico tra i presenti, molti dei quali si sono messi in fuga temendo conseguenze peggiori.

La fuga e l’arresto da parte dei Carabinieri

Il responsabile ha tentato di dileguarsi tra la folla, approfittando dell’affollamento tipico di un sabato estivo nella cittadina tirrenica. La sua fuga, però, è durata poco: i carabinieri, intervenuti immediatamente sul posto insieme a un’ambulanza e agli uomini della Scientifica, lo hanno rintracciato e arrestato.

Gli investigatori stanno ora cercando di chiarire il movente del gesto. Da quanto emerso, vittima e aggressore si conoscevano, circostanza che potrebbe fornire elementi utili a ricostruire la dinamica dell’episodio. L’intera comunità è rimasta scossa dall’accaduto: una scena da far west che, se non fosse stato per il colpo andato a vuoto, avrebbe potuto trasformare un tranquillo pomeriggio d’estate in tragedia.