Scilla, che spettacolo! Tutta la bellezza dei Fuochi di Mezzanotte per la Festa di San Rocco: le FOTO panoramiche

StrettoWeb

Tradizione, fede, bellezza, storia, fascino. Tutto racchiuso in un quarto d’ora circa, quello in cui Scilla si ferma e – come ogni anno – osserva incantata e immobile. E’ il momento dei Fuochi di Mezzanotte, è il momento in cui racchiudere una settimana di festeggiamenti, quelli in onore di San Rocco. Anche quest’anno, infatti, nella suggestiva località reggina, si è tenuto lo spettacolo a chiusura della festa. I fantastici fuochi d’artificio sul mare, come sempre, hanno saputo raccogliere attimi e ricordi, fermando il tempo. Dal paese in alto, alla Baia di Marina Grande, Scilla si è immobilizzata, specchiandosi in tutto il suo fascino.

A corredo dell’articolo, tantissime immagini panoramiche dei Fuochi, riprese dal belvedere proprio all’ingresso del Comune. Migliaia e migliaia, come prevedibile, le presenze, tutte con gli occhi rivolti verso il cielo.