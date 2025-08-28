Scilla, al Castello Ruffo l’11ª edizione del Premio per la medicina Prof. Giuseppe Zagari

StrettoWeb

Venerdì 29 agosto alle ore 19,00 nella terrazza del Castello Ruffo di Scilla, l’Associazione Culturale “Costa Viola”, con il Patrocinio del Comune di Scilla, organizza l’ undicesima edizione del Premio per la medicina Prof. Giuseppe Zagari. La figura del Prof. dott. Giuseppe Zagari medico e scienziato, sarà ricordata dal dottor Giuseppe Zampogna, USMAF (Ministero della Salute) consigliere Ordine dei

Medici di Reggio Calabria. Il Prof. dott. Mario Zappia, ordinario di Neurologia – Universita di Catania -Presidente eletto 2025-2027 Società Italiana di Neurologia – relazionerà su “La Salute del Cervello”.

La Società Italiana di Neurologia nell’adottare la definizione “Salute del Cervello” fornita nel Piano Globale di Azione dell’OMS come condizione in cui “ogni individuo può realizzare le proprie capacità e può ottimizzare il proprio funzionamento cognitivo, emotivo, psicologico e comportamentale per affrontare le situazioni della

vita”. Nella convinzione che un approccio complessivo a tutti questi aspetti possa migliorare il benessere mentale e fisico del singolo e ridurre l’impatto e il peso delle malattie del cervello sui malati e i caregivers, sul sistema sanitario e sul contesto sociale ed economico.

“Noi cerchiamo di essere di aiuto per stabilire obiettivi di valore per la sanità, con questa manifestazione- esordisce il presidente dell’Associazione Costa Viola Pino Palermo- ogni anno con il coinvolgimento di questi stakeholder della sanità e del mondo scientifico che noi premiamo, cerchiamo un proficuo confronto tra cittadini, operatori, decisori e finanziatori delle politiche pubbliche e istituzioni, per rispondere efficacemente ai problemi di sanità pubblica e alle minacce causate dagli effetti della globalizzazione e del cambiamento climatico”.

Il Presidente della commissione del premio Prof. Dott. Francesco Saverio Ambesi Impiombato, già preside della Facoltà di Medicina Università di Udine e il segretario dr .Vincenzo Tromba annunciano i premiati scelti dalla commissione

per questa undicesima edizione edizione: