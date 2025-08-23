“SciacCarnevale Story”, un tuffo nella storia del Carnevale di Sciacca dal dopoguerra ad oggi

StrettoWeb

La magia e la storia del Carnevale di Sciacca rivivono in una mostra fotografica che ne celebra l’evoluzione nel tempo. Dal 25 agosto al 7 settembre 2025, l’Atrio Superiore del Comune di Sciacca ospiterà “SciacCarnevale Story”, un’esposizione che racconta il percorso di questa secolare tradizione. L’iniziativa, promossa dall’associazione L’AltraSciacca e realizzata con il patrocinio del Comune di Sciacca e la collaborazione di Futuris e Record Eventi, propone un viaggio attraverso circa trenta scatti storici, selezionati dall’archivio dei soci de L’AltraSciacca, dalla disponibilità di alcune famiglie (come la famiglia Amico, Craparo e Grisafi) e dalla preziosa collezione fotografica donata dall’ex Azienda delle Terme, oggi di proprietà del Comune.

La mostra offre uno sguardo unico su un arco temporale che va dal 1946 – anno che segnò la ripartenza del Carnevale nel dopoguerra – fino ai giorni nostri. Ogni immagine cattura non solo i carri allegorici e i costumi, ma anche l’atmosfera, l’entusiasmo e l’anima di un evento che ha saputo evolversi mantenendo salde le sue radici. L’obiettivo principale dell’esposizione è quello di valorizzare il Carnevale di Sciacca oltre il periodo delle sfilate, permettendo a residenti e turisti di riscoprirne la storia e l’importanza culturale in un contesto differente.

La mostra sarà fruibile gratuitamente nei seguenti orari: