Schlein: “Occhiuto usa la Calabria per fini personali”. La dura risposta di Forza Italia

“Siamo fiduciosi perché siamo già partiti in alcune Regioni: in Veneto con Giovanni Manildo e con Matteo Ricci nelle Marche. Stiamo lavorando per chiudere le alleanze anche nelle altre Regioni che vanno al voto. Lavoreremo anche sulla Calabria che andrà al voto perché il presidente Occhiuto ha ‘nasato’ che la sua maggioranza voleva liberarsene quindi ha ritenuto di utilizzare per fini personali l’istituzione portandola al voto, ma noi ci faremo trovare pronti”. Lo dice il leader Pd, Elly Schlein, parlando con i giornalisti a piazza Montecitorio.

La dura risposta di Forza Italia

“Elly Schlein, in evidente allarme per lo stato comatoso del Pd – nel Paese e in modo particolare in Calabria -, finge di non capire. Altro che fini personali avesse pensato a se stesso il presidente Roberto Occhiuto sarebbe rimasto al suo posto, come sta facendo Sala a Milano. Nel capoluogo lombardo il centrosinistra, con indagini ben più invasive di quelle calabresi, sta imbalsamando il Comune. Occhiuto, invece, sceglie la democrazia. Sceglie di dare la parola ai calabresi. Sceglie di lasciare la poltrona, per chiedere ai cittadini di decidere da chi vogliono essere governati. La segretaria dem ha paura della democrazia? Ha terrore delle elezioni?”. Lo afferma in una nota Alessandro Cattaneo, deputato azzurro e responsabile dei Dipartimenti di Forza Italia, in risposta alle dichiarazioni odierne della leader dem.