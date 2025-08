Schifani, i Dazi, le conseguenze in Calabria e Sicilia e i bambini di Gaza: “io non ci sto!” | VIDEO

StrettoWeb

C’era, ovviamente, anche il Governatore siciliano Renato Schifani agli Stati Generali del Sud di Forza Italia a Villa San Giovanni. Intervenuto nel corso del primo panel, insieme agli altri presidenti di regione forzisti del sud, ha affrontato diversi argomenti in pochi minuti, tra cui soprattutto quello dei Dazi e quello della strage di Gaza. “La presenza degli Stati Uniti ha cambiato, con il suo atteggiamento, degli equilibri internazionali che sono sotto gli occhi di tutti. Ci si chiede una maggiore spesa per il contributo alla Nato, ci sono più guerre in corso. Quella dei Dazi si è chiusa, per fortuna. Fino a quando non abbiamo certezze, l’economia sarà bloccata da tutti gli esportatori. E’ stato fissato al 15%”.

Poi ha aggiunto: “dico una cosa a tutti: i bambini a Gaza, no! Dobbiamo farci sentire, perché io non ci posso stare a vedere quella strage di bambini. Non ci sto! Per la nostra storia, per tutta quella gente che vuole tutelare la dignità di una popolazione. I bambini non c’entrano niente”.