Schifani annuncia: “entrato in funzione il dissalatore di Gela”

StrettoWeb

“Da ieri sera il dissalatore di Gela immette nella rete idrica 50 litri d’acqua al secondo, a vantaggio della fascia costiera e con beneficio del nisseno e dell’agrigentino. È il secondo dei tre impianti strategici realizzati dalla Regione Siciliana per contrastare l’emergenza idrica in Sicilia. A regime, entro pochi giorni, l’impianto avrà una produzione di acqua fino a circa 100 litri al secondo”. Lo dice il presidente della Regione Renato Schifani.

“Il governo regionale ha dimostrato che è possibile intervenire velocemente contro le emergenze storiche e proseguiremo nel compimento degli interventi infrastrutturali, da completare e accelerare“, conclude Schifani.