Scalea, tragedia sulla strada: muore centauro di 34 anni in un incidente con un’auto

Non si arresta la scia di sangue sulle strade calabresi. Nella serata di ieri, lungo la Strada Statale Provinciale in località La Bruca a Scalea, un’auto e una moto si sono scontrate violentemente. Nell’impatto ha perso la vita un motociclista di 34 anni originario di Verbicaro. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane centauro sarebbe stato sbalzato dalla sua moto, finendo rovinosamente sull’asfalto e riportando un trauma fatale alla testa. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 di Scalea e i volontari della Croce Verde di Lattarico, che hanno tentato a lungo di rianimarlo, senza però riuscire a salvargli la vita.

La dinamica del sinistro è ora al vaglio delle forze dell’ordine, giunte sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi e raccogliere elementi utili a chiarire le responsabilità.