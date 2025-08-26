Scalea, 71enne trovata morta in casa: disposta l’autopsia

StrettoWeb

Un risveglio drammatico questa mattina in località Pantano, a Scalea, dove una donna di 71 anni, Olha Todyrin, è stata trovata senza vita all’interno della propria abitazione. Secondo un primo esame esterno, il decesso sarebbe riconducibile a cause naturali, ma la presenza di un ematoma cranico ha spinto la Procura a non escludere altre ipotesi. Per questo il pubblico ministero ha disposto l’autopsia sul corpo della donna, che sarà eseguita presso l’ospedale di Germaneto, per accertare con precisione le cause della morte.

Nel frattempo, l’appartamento è stato posto sotto sequestro dai Carabinieri della Compagnia di Scalea, guidati dal maggiore Andrea D’Angelo e dal comandante di Stazione Giuseppe Carlomagno, che stanno conducendo le indagini per fare piena chiarezza sulla vicenda.