Sara Arena: “orgogliosa di vestire la maglia del Messina Volley”

Continua l’avvicinamento alla nuova stagione di Serie C femminile per il Messina Volley, che ufficializza la riconferma del centrale Sara Arena. Per l’atleta, classe 2003, questo sarà il sesto campionato consecutivo in maglia giallo-blu, dopo essere cresciuta nelle giovanile della Libertas Villafranca. Arena si aggiunge alle riconferme di Adriana Ignoto, Michela Laganà e Silvana Natoli, nonché agli inserimenti di Barbora Basile, Giulia Bisicchia e Alessandra Cuzzola.

“Sono molto emozionata – dichiara il numero 18 giallo-blu – della mia riconferma in quanto, per me, questa maglia è sempre stata motivo di orgoglio. Sono stati dei campionati belli, lunghi e stancanti. Anche l’ultimo che si è concluso ai play-off per noi rappresenta un motivo per ricominciare con la stessa grinta e la stessa determinazione. Sono sicura che quest’anno sarà ancora più ricco di soddisfazioni”.