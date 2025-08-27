Santo Stefano, tutto pronto per la XXI edizione della “Festa della Bandiera”: il programma

StrettoWeb

La XXI edizione della “Festa della Bandiera” rievocherà il 29 agosto l’importante momento storico in cui Domenico Romeo, patriota del Risorgimento italiano, sventolò nella piazza che oggi porta il suo nome in Santo Stefano in Aspromonte, nello stesso giorno del 1847 Il Tricolore, per la prima volta nel meridione d’Italia. Il Sindaco del Comune di Santo Stefano in Aspromonte Francesco Malara in collaborazione con la Consulta giovanile comunale coordinata da Mimma Vitale si preparano, pertanto, all’importante celebrazione che vedrà dalle ore 15:30, per le vie del borgo, la sfilata musicale della Fanfara dei Bersaglieri sezione di Reggio Calabria.

Alle ore 17:00 un altro intenso momento arricchirà la giornata: l’inaugurazione delle nuove opere artistiche dell’artista Elisabetta Gioffrè presso Piazza Domenico Romeo. A seguire l’ Auditorium Sala del Carmine accoglierà la ” Compagnia dei Folli come me” che metterà in scena la rappresentazione teatrale ” Sbandi… errando…e per Faro la Costituzione” ideata scritta e diretta dall’avvocato Marina Neri. Previsto alle ore 21:30 spettacolo musicale “Foku Meu” live tour 2025 della band Kalavria in piazza Domenico Romeo. La celebrazione della Festa della Bandiera si presenta come un intenso momento in cui storia arte e spettacolo si daranno appuntamento per celebrare la Memoria, farne vanto, orgoglio e input per il futuro.