Santo Stefano in Aspromonte, brutto incidente stradale alla Lea nella notte: auto distrutte, soccorsi da Reggio

Santo Stefano in Aspromonte, pochi minuti prima della scorsa mezzanotte due auto si sono scontrate in modo violento nella curva della fontana Lea

incidente santo stefano
StrettoWeb

Due automobili guidate da due giovani si sono scontrate in modo violento la scorsa notte, pochi minuti prima della mezzanotte, nella curva della fontana Lea a Santo Stefano in Aspromonte. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri locali, che hanno dovuto faticare non poco per calmare gli animi. Da Reggio Calabria sono dovuti salire nel cuore della notte i Vigili del Fuoco e due carroattrezzi in quanto entrambe le auto, gravemente danneggiate nel settore frontale, non avevano più alcuna possibilità di muoversi. La strada è stata liberata a notte fonda. Fortunatamente non ci sono stati feriti in gravi condizioni.

