Santo Stefano, il 16 agosto lo spettacolo “La Battaglia d’Aspromonte” | INFO

All’interno della rassegna culturale “La montagna al centro del Mediterraneo – Estate ’25“, promossa dal Comune di Santo Stefano in Aspromonte, sabato 16 agosto 2025 alle ore 18.00, nel Fantabosco di Gambarie, andrà in scena “La Battaglia d’Aspromonte” – Reading scenico multimediale. Lo spettacolo, che unisce voce, musica e immagini in un percorso identitario tra storia e mito, è ideato da Dario Zema e diretto da Francesco Sgrò.

Le musiche originali sono di Andrea Calabrese, mentre il visual storytelling è curato da Dario Zema e Annalisa Locatelli. Il progetto, attraverso uno sguardo visivo e performativo contemporaneo, vuole riportare alla luce una pagina dimenticata dell’epica medievale, ambientata in Aspromonte e legata all’assedio saraceno dell’antica Reggio Calabria. Questa vicenda, già nota agli autori ed agli studiosi dei poemi cavallereschi europei, è spesso trascurata nella memoria culturale del Sud Italia.

È il primo passo di un percorso multiforme che l’ideatore desidera far crescere nel tempo e nello spazio, tra ricerca scientifica ed elaborazione creativa. Nel cast: Giusva Branca, Andrea Calabrese, Adriana Cuzzocrea, Annalisa Locatelli, Francesca Russo e Dario Zema. L’ingresso è gratuito.