Santo Stefano d’Aspromonte, grande entusiasmo per il concerto di Shade | FOTO e VIDEO

E’ iniziato puntuale l’evento di ieri sera a Santo Stefano d’Aspromonte con l’esibizione di Simone Quartuccio, in arte Simo, cantante emergente calabrese che ha aperto il concerto di Shade, rapper amatissimo dai giovani. Il concerto è durato oltre un’ora, in cui l’artista non solo ha cantato ininterrottamente senza sosta ma ha regalato tanto divertimento intrattenendo giovani e meno giovani con tanta simpatia. Insomma: un artista rivelatosi umile, educato e rispettoso del posto ospitante, che infine non si è nemmeno sottratto ai selfie con i tanti ragazzi presenti.

A corredo dell’articolo alcune immagini e in alto uno spezzone di una delle sue canzoni più famose.