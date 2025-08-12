Sant’Eufemia d’Aspromonte: consegnati i lavori per la Casa di Comunità

StrettoWeb

Un nuovo tassello si aggiunge al percorso verso il potenziamento dell’assistenza sanitaria nei territori pre-aspromontani: questa mattina, presso il Palazzo Municipale di Sant’Eufemia d’Aspromonte, si è tenuto un incontro istituzionale alla presenza dell’onorevole Giuseppe Gelardi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale, del Sindaco Pietro Violi con l’amministrazione comunale e della direzione dei lavori, in occasione della consegna ufficiale del cantiere per la realizzazione della Casa di Comunità.

La struttura sorgerà a Sant’Eufemia grazie a un investimento complessivo di 2.186.753 euro, provenienti da fondi del PNRR e del Piano di Coordinamento Sanitario (PCS). Un progetto atteso e fortemente voluto dal territorio, che punta a rafforzare i servizi di assistenza primaria e di prossimità non solo per i cittadini eufemiesi, ma anche per quelli dei comuni collinari limitrofi: Sinopoli, San Procopio, Melicuccà, Cosoleto, Scido e Delianuova.

“Oggi si è compiuto un altro passo fondamentale verso quella che sarà una pietra miliare per Sant’Eufemia e tutto il comprensorio collinare“, ha dichiarato l’on. Gelardi, fautore dell’inserimento del comune nel piano regionale. “Grazie alla sensibilità del Presidente Occhiuto – ha aggiunto – si sta concretizzando la realizzazione della Casa di Comunità. Una promessa non fatta a me, ma alla comunità, che inizialmente non era inclusa nel progetto originario. Dopo il mio intervento, la pianificazione è stata rivisitata perché i territori pre-aspromontani della Tirrenica risultavano scoperti rispetto alla presenza di presidi sanitari. Adesso anche i territori compresi tra Sant’ Eufemia e Delianuova potranno contare sull’assistenza dell’Humanitas“.

La Casa di Comunità rappresenterà un presidio sanitario moderno, pensato per offrire cure di base, prevenzione, assistenza infermieristica, servizi specialistici e supporto psicologico, contribuendo a decongestionare le strutture ospedaliere e a rendere la sanità più vicina alle persone.

L’onorevole Gelardi ha inoltre ricordato come, con la Determina N. 1678 del 17.10.2023 dell’ASP di Reggio Calabria, sia stato compiuto un ulteriore e decisivo passo avanti verso la concretizzazione del progetto.

“Si tratta di uno dei progetti più finanziati della provincia e porterà benefici tangibili a tutte le comunità coinvolte, suscitando entusiasmo tra i cittadini e tra tutti i rappresentanti istituzionali, a partire dai sindaci del comprensorio. Desidero infine ringraziare – ha concluso l’onorevole – tutti coloro che hanno creduto nel progetto, a cominciare dal Sindaco Pietro Violi, ai Commissari, tutti i tecnici ed in particolare l’architetto Luisa Fontana responsabile del progetto, il RUP Arch. Pasquale Ferraro“.