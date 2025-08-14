Sant’Elia di Lazzaro: il 16 agosto la 3ª Sagra della Carne di Capra e Maccheroni | INFO

StrettoWeb

Dopo il successo delle scorse due edizioni, il Condominio Sant’Elia è pronto a rinnovare l’appuntamento con la Sagra della Carne di Capra e Maccheroni. L’evento si terrà a Sant’Elia di Lazzaro (RC) venerdì 16 agosto, dalle 20:30, in Largo Francesco Giorgino (salita bar La Pergola) Protagonisti della serata saranno i sapori autentici della tradizione: la carne di capra cucinata secondo le ricette locali e i maccheroni fatti in casa, conditi con il sugo ricco e gustoso.

Ad arricchire il programma, la mostra fotografica “Sant’Elia vecchi ricordi”, che ripercorre la storia del quartiere attraverso immagini d’epoca, un’area dedicata ai favolosi anni 60′ e 70, la distribuzione di gadget e un accompagnamento musicale dedicato ai grandi successi di questi anni d’oro, per creare un’atmosfera vivace e coinvolgente. Un’occasione da non perdere per condividere buon cibo, musica e momenti di convivialità.