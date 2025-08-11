Santa Teresa di Riva, tenta la “truffa dello specchietto” ai danni di un anziano: arrestato 37enne

StrettoWeb

Nella mattinata di domenica scorsa, a Santa Teresa di Riva, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 37enne del siracusano, già noto alle Forze dell’Ordine per la commissione di reati contro il patrimonio e contro la persona, per truffa aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo la ricostruzione dei militari dell’Arma, il malvivente avrebbe cercato di mettere in atto la cosiddetta “truffa dello specchietto”, un raggiro che prevede la simulazione di un incidente per estorcere denaro all’ignara vittima. In questo caso, l’uomo, alla guida di un’autovettura, affiancando l’auto condotta da un anziano del posto, avrebbe lanciato un oggetto con il verosimile intento di danneggiare una parte della carrozzeria del veicolo della vittima per rendere credibile un sinistro stradale. A quel punto sarebbe scattata la “messa in scena”. Il 37enne avrebbe invitato l’ignaro anziano a fermarsi e, accusandolo di avergli danneggiato il suo veicolo, gli ha richiesto un risarcimento immediato, in contanti, per evitare il coinvolgimento dell’assicurazione.

L’azione dell’uomo è stata notata da una pattuglia di Carabinieri della Stazione di Santa Teresa di Riva, impegnati in un servizio di controllo del territorio. Nella circostanza, il 37enne, alla vista dei militari dell’Arma è salito a bordo dell’auto allontanandosi velocemente, venendo poco dopo bloccato dalla pattuglia al termine di un breve inseguimento.

Gli accertamenti svolti nell’immediatezza dai Carabinieri hanno permesso di definire un quadro indiziario che ha motivato l’arresto del 37enne, posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.