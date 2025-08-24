Santa Faustina, a 120 anni dalla nascita due autori calabresi raccontano la devozione alla Divina Misericordia

StrettoWeb

Centoventi anni fa, il 25 agosto 1905, nasceva Maria Faustina Kowalska – al secolo Helena Kowalska – l’Apostola della Divina Misericordia. Fu lei ad essere stata scelta da Gesù, negli ultimi tredici anni della sua vita – morì a 33 anni nel 1938 – come messaggera del grande messaggio della Misericordia di Dio “che non perdona soltanto i peccati, ma viene anche incontro a tutte le necessità degli uomini”, chinandosi “su ogni miseria umana, materiale e spirituale”, come sottolineava Giovanni Paolo II nell’omelia della canonizzazione della santa avvenuta, 25 anni fa, prima santa del Grande giubileo del 2000.

Una devozione, quella alla Divina Misericordia molto diffusa nel mondo. In tante parrocchie, allo scoccare delle ore 15 di ogni giorno, sono tanti i fedeli che prendono in mano la coroncina del Rosario e iniziano a recitare la Coroncina alla Divina Misericordia come dettata da Gesù a Faustina alla quale affidò la missione di far conoscere sempre meglio e sempre di più l’infinita Misericordia divina. E proprio in questi giorni il giornalista Raffaele Iaria, redattore del SIR e il sacerdote don Enzo Gabrieli, direttore dell’Ufficio Comunicazioni Sociali della diocesi di Cosenza-Bisignano, hanno dato alle stampe, per le edizioni San Paolo, il volume “Santa Faustina Kowalska. Una questione di cuore.

Un testo che vuole contribuire a far conoscere sia la devozione alla Divina Misericordia ma anche al Sacro Cuore di Gesù alla luce dell’enciclica “Dilexit nos”, incentrata sul “tornare al cuore”. Con la prefazione di Renato Colizzi, direttore nazionale della Rete Mondiale di Preghiera del Papa, nella prima parte del testo gli autori ripercorrono la vita della religiosa, a partire dalle sue umili origini contadine e dal suo rapporto con la Chiesa, per arrivare poi al difficile ingresso in convento, alle apparizioni divine, al dialogo con Gesù che le chiede di far dipingere un quadro con su scritto “Gesù confido in te”.

Nella seconda parte il culto della Divina Misericordia secondo Faustina Kowalska, con una particolare attenzione all’enciclica Dilexit Nos sull’amore umano e divino del cuore di Gesù, nella quale si papa Francesco riflette sull’importanza che la misericordia ha giocato nel corso del suo pontificato e sul bisogno di tornare al cuore, come strada per ritrovare la fiducia e la pace che sgorgano da Cristo crocifisso.