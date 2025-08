Sant’Agata di Militello, la 5ª A del Liceo Scientifico “E. Fermi” si rivede dopo 30 anni: grande emozione per la “reunion”

StrettoWeb

Un tuffo nel passato, tra sorrisi, ricordi e abbracci: a trent’anni dalla maturità, gli ex studenti della classe V A del Liceo Scientifico “Enrico Fermi” di Sant’Agata di Militello si sono ritrovati per una serata all’insegna dell’amicizia e della memoria condivisa. Una giornata speciale, in cui il tempo sembrava essersi fermato, per celebrare un legame che va oltre gli anni e le distanze. Tra brindisi, aneddoti e vecchie fotografie, la serata è diventata un viaggio a ritroso nel tempo

nel ricordo di quegli anni spensierati vissuti tra i banchi di scuola, i corridoi del liceo, le interrogazioni e le risate complici.

I nomi degli ex compagni

Nella foto, da sinistra: Alberto Magnano, Achille Befumo, Carola Modica, Barbara Schillaci, Carola Vicari, Elena Catanzaro, Marco Cianciolo, Dario Dottore, Angela Rundo, Luca Martino, Giorgio Versaci, Aldo Urso, Stefania Machì, Massimo Giannone e Alain Luca.