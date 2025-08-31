San Sostene, il ricco calendario di festività per scoprire il paese

StrettoWeb

San Sostene è un piccolo comune in provincia di Catanzaro, posto a circa 470 metri di altitudine sul livello dal mare, conosciuto per diverse attrazioni turistiche e proprie di questa deliziosa destinazione e di tutta l’area di cui, peraltro, fa parte la più nota Soverato. Ma a fare la parte del padrone è il ricco calendario di eventi, che in ogni stagione dell’anno propone qualcosa da fare e da vedere in città.

Come molti altri comuni calabresi, inoltre, anche San Sostene è sostanzialmente diviso in due: il suo territorio corrisponde infatti a una parte montana, attraversata dalle serre calabresi con faggete, pini, abeti, mogano e castagneti, e una parte marina, piuttosto gettonata soprattutto durante il periodo estivo.

La storia di San Sostene

Stando a quanto suggeriscono le ricostruzioni storiche, i primi insediamenti urbani in questo territorio risalgono già al periodo della Magna Grecia, in corrispondenza di alcune zone come quelle di Portonuovo e Pacile. Secondo altre ricostruzioni, queste aree furono abitate fin dai tempi di Re Italo.

Con l’avvicendarsi di alcune epidemie di malaria e delle scorribande ad opera dei saraceni, l’abitato originario fu abbandonato, per essere trasferito nella zona dello Spirito Santo, dove esistevano i resti della chiesa del Romitorio, oggi purtroppo quasi completamente scomparsa. In questa zona si suppone che si trovino ancora oggi le cellette dello stesso Romitorio.

Cosa vedere a San Sostene

Come anticipato, sono diversi i luoghi di interesse che è possibile ammirare a San Sostene e, come avviene con altri piccoli comuni calabresi, buona parte di queste sono di natura religiosa.

Cominciamo dunque il nostro tour virtuale con uno sguardo alla chiesa di Santa Maria del Monte, che sorge sui resti di un antico castello medievale che fu anche del Principe Raffaele Pignatelli.

La struttura è di notevole fascino, e si pensa che in antichità sia stato un castrum medievale normanno, in cui trovava spazio anche una guarnigione. Entrando nella struttura è possibile ammirare affreschi e tele risalenti al Settecento, altari in marmi policromi di eccellente fattura, la cappella delle anime del purgatorio, dove si può scorgere una tela che rappresenta il Cristo in croce con donne preganti.

Più moderna è invece la chiesa della Madonna del Rosario, situata nella parte marina della cittadina, che si affaccia su piazza Padre Pio.

La bellezza di San Sostene è tuttavia ben più diffusa e basta fare un giro nel paese per rendersi conto della struttura dell’abitato, sotto la quale i vari palazzi sono collegati da camminamenti sotterranei che servivano per sfuggire agli eventuali attacchi esterni da parte dei saraceni.

Le festività di San Sostene

San Sostene è interessata da un ricco calendario di eventi che contribuisce ad attirare numerosi turisti e curiosi.

Su tutti, ricordiamo come il 1° gennaio, come augurio per il nuovo anno, viene portata la statua di Gesù Bambino nelle case del paese. Nel borgo, alla fine della visita, vi è una fiaccolata lungo le vie del paese, che accompagna la statua di nuovo in Chiesa. Fino alla fine degli anni ‘90, la manifestazione religiosa si svolgeva il 2 gennaio, al ritorno della statua dalla visita alle famiglie della frazione marittima del paese.

Di particolare importanza sono anche i festeggiamenti del periodo di Pasqua, che hanno tradizionale inizio la domenica delle Palme, con l’incontro dei fedeli in Chiesa e, quindi, la processione al Calvario, situato in località Rodiho, dove si tiene la benedizione delle palme e dei ramoscelli di olivo. Quindi, il ritorno in Chiesa e la Santa Messa.

Il Giovedì santo è invece in programma la rievocazione dell’ultima cena, con la lavanda dei piedi. A conclusione, la distribuzione del pane benedetto. Venerdì santo è invece il giorno di lutto per la Chiesa: la predica serale è funzionale anche a rievocare la morte di Gesù, con i portatori che accompagnano a spalla il simulacro della Madonna sul ponte della Chiesa. Al termine, la processione lungo le vie del paese.

Per quanto riguarda il calendario estivo, a cavallo di ferragosto si è conclusa la Festa di San Rocco, che alterna funzioni religiose ad una caratteristica fiera, e ancora a un torneo di calcetto e all’esibizione di cantanti e gruppi folkloristici. Nella frazione Marina si è svolta la festa in onore della Madonna del Rosario: la processione è stata organizzata lungo le vie del paese e sul lungomare della Marina di San Sostene.

Tra gli altri eventi di calendario ricordiamo anche quello in programma la seconda domenica di settembre: nel centro storico del paese si celebra la festa di San Sostene martire, preceduta da un novenario e dalla solenne processione, che vede i simulacri dei due patroni uscire insieme in processione.