Salina a lutto per del sindaco di Malfa Clara Rametta

StrettoWeb

Lutto sull’Isola di Salina per la morte del sindaco di Malfa, Clara Rametta. La donna aveva 75 anni ed è stata per tutti la “signora del turismo” a Salina e nelle Isole Eolie. Il ricordo del segretario generale del Comune di Lipari Antonio Le Donne con origini salinare: “un’altra notizia triste è morta Clara Rametta, storica imprenditrice, donna forte e volitiva”.

“Dopo Barbara Venturini Vergnano, un’altra donna speciale che se ne è andata. Estate 2025 dolorosissima per la comunità salinara ed eoliana”, conclude Le Donne.