Salernitana-Reggina, c’è lo streaming del Trofeo Iervolino: dove guardare la partita in diretta

Tutto pronto per la quarta edizione del Trofeo Angelo Iervolino, in programma allo stadio Arechi domani sera, domenica 10 agosto. La Salernitana ospiterà la Reggina con calcio d’inizio alle 20:00 per la sua ultima amichevole precampionato. Come da tradizione, il Trofeo Angelo Iervolino contribuisce a sostenere l’AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma) – sezione di Salerno. Ad ulteriore testimonianza dell’attenzione della proprietà e di tutta la Salernitana verso la tematica di cui si occupa l’associazione, il club campano è lieto di annunciare una iniziativa ulteriore: ad essa sarà infatti devoluto il ricavato della vendita all’asta delle maglie da gioco che i calciatori di mister Raffaele indosseranno domani sera. L’asta sarà indetta sulla piattaforma specializzata CharityStars ed i dettagli saranno resi noti nei prossimi giorni con successiva comunicazione.
La formula del Trofeo
Per l’assegnazione della coppa, in caso di parità al termine dei 90’, sono previsti i tiri di rigore. Nell’albo d’oro delle precedenti edizioni della manifestazione spiccano le vittorie dei turchi dell’Adana Demirspor nel 2022 (triangolare proprio con Salernitana e Reggina), della Salernitana nel 2023 contro i tedeschi dell’Augsburg e infine della formazione Under 14 granata nel 2024, anno in cui il Trofeo si è svolto a livello giovanile a Frosinone.
Dove vedere la partita
Lla quarta edizione del Trofeo Angelo Iervolino sarà trasmessa in diretta streaming gratuita sul canale YouTube ufficiale dell’U.S. Salernitana 1919 con produzione autonoma, a partire dalle 19:50. Il club comunica di aver autorizzato anche le emittenti televisive locali che ne hanno fatto richiesta a trasmettere la gara sui rispettivi canali del digitale terrestre.
Info biglietti
I tagliandi per assistere all’incontro sono in vendita online su TicketOne, presso le ricevitorie autorizzate e – nella sola giornata di domani – presso il botteghino 1 dello stadio Arechi dalle 18:00 alle 19:30. I varchi di accesso saranno aperti a partire dalle 18:15.