Salernitana-Reggina, i convocati di Trocini per il Trofeo Iervolino: assenti Di Grazia e Montalto

Sono 22 i calciatori convocati da mister Bruno Trocini per il Trofeo Angelo Iervolino tra Salernitana e Reggina. La partita è in programma domani, domenica 9 agosto, alle ore 20. Dopo le tre amichevoli precampionato amaranto, e in attesa dell’esordio in Coppa Italia a fine mese, quello di domani rappresenta il primo vero test rilevante per la squadra dello Stretto.

Nella lista dei convocati risultano assenti Di Grazia e Montalto: il primo per un problema fisico, che si trascina da un po’, il secondo perché ancora non al meglio della condizione. Di seguito l’elenco: