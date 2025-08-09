Salernitana-Reggina, i convocati di Trocini per il Trofeo Iervolino: assenti Di Grazia e Montalto

Sono 22 i calciatori convocati da mister Bruno Trocini per il Trofeo Angelo Iervolino tra Salernitana e Reggina. La partita è in programma domani, domenica 9 agosto, alle ore 20. Dopo le tre amichevoli precampionato amaranto, e in attesa dell’esordio in Coppa Italia a fine mese, quello di domani rappresenta il primo vero test rilevante per la squadra dello Stretto.
Nella lista dei convocati risultano assenti Di Grazia e Montalto: il primo per un problema fisico, che si trascina da un po’, il secondo perché ancora non al meglio della condizione. Di seguito l’elenco:
- Portieri: Boschi, Lagonigro.
- Difensori: Adejo, Blondett, Distratto, Fomete, D. Girasole, R. Girasole, Lanzilotta, Palumbo.
- Centrocampisti: Barillà, Chirico, Correnti, Laaribi, Porcino, Salandria, Zenuni.
- Attaccanti: Edera, Ferraro, Grillo, Pellicanò, Ragusa.