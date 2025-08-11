Safina (PD): “prima il sistema aeroportuale della Sicilia occidentale, poi la privatizzazione”

StrettoWeb

“In questi giorni assistiamo a una corsa verso la privatizzazione dell’aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo che, francamente, preoccupa non poco. Non perché siamo contrario a prescindere a qualsiasi apertura ai privati, ma perché prima di mettere in vendita un asset strategico dobbiamo costruire una vera visione d’insieme per il sistema aeroportuale della Sicilia occidentale“. Così il deputato regionale del Partito Democratico Dario Safina dopo la decisione di individuare un advisor che dovrà produrre l’analisi di fattibilità per la privatizzazione dello scalo aeroportuale palermitano.

“Non possiamo permetterci di lasciare indietro l’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi, né gli scali di Pantelleria e Lampedusa – spiega Safina -. Un Falcone-Borsellino che gioca la sua partita in solitaria rischia di indebolire irrimediabilmente le potenzialità di tutti gli altri scali, esponendoli a una svalutazione e a operazioni speculative che non avrebbero nulla a che vedere con l’interesse pubblico”.

“Per questo – incalza il deputato Dem – chiediamo con forza al Governo regionale di convocare immediatamente un tavolo di confronto tra tutti gli operatori degli aeroporti della Sicilia occidentale. Solo così potremo arrivare alla creazione di un hub integrato e competitivo, capace di garantire sviluppo, occupazione e un reale beneficio per cittadini e imprese”.

“Il nostro impegno è chiaro: continueremo a lavorare affinché la priorità sia il rilancio degli aeroporti minori e la valorizzazione del loro ruolo all’interno di una strategia comune. Non si tratta di frenare il progresso, ma di guidarlo con responsabilità e visione, perché il futuro del trasporto aereo in Sicilia non si giochi sull’improvvisazione, ma su una pianificazione solida e condivisa” conclude Safina.