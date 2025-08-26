Ruggiero sfida lo Stretto di Messina: il 51enne ha attraversato a nuoto sfidando il mare senza gambe dopo il drammatico incidente ferroviario

StrettoWeb

Le acque dello Stretto di Messina, questa mattina, stanno accogliendo un’impresa dal valore simbolico e profondo: la traversata a nuoto organizzata da Paolo Zanoccoli. Tra i protagonisti c’è Ruggiero, 51 anni, che in queste ore affronta il mare con una determinazione che va oltre lo sport, trasformando la prova in un messaggio di coraggio, resilienza e rinascita.

Non è un atleta professionista. Dopo solo un anno di piscina, un problema alla spalla lo aveva costretto a fermarsi, ma negli ultimi mesi ha recuperato la forma per prepararsi a questa sfida. La sua vera battaglia, però, è iniziata molto tempo fa. Nel 1993, a soli 17 anni, un drammatico incidente ferroviario gli causò l’amputazione di entrambe le gambe. Quella tragedia avrebbe potuto segnare la fine di tutto, ma Ruggiero decise di ricominciare da capo: lunghi mesi di ospedale, riabilitazione e protesi non hanno fermato la sua voglia di vivere. Ha preso la patente, ha lavorato nell’azienda di famiglia, si è costruito una quotidianità solida e oggi, con accanto la sua compagna e il piccolo Lorenzo, di quattro anni, affronta questa sfida come una vittoria personale e collettiva.

Mentre nuota nelle acque dello Stretto, una barca di supporto lo accompagna con a bordo tre persone, tra cui un medico, per garantire la sicurezza. Ma la vera forza che lo sostiene non è a bordo: è dentro di lui, ed è l’amore di chi gli è vicino, a partire dalla sua famiglia che lo ha sostenuto sin dall’inizio.

Quella che si sta compiendo non è soltanto una traversata sportiva: è un atto di libertà, un messaggio a chiunque viva una condizione di difficoltà. Ruggiero sta dimostrando che nessun limite è invalicabile e che il mare, attraversato con cuore e determinazione, può trasformarsi in un ponte verso la rinascita.