Roccella Summer Festival, tutto pronto al Teatro al Castello per l’edizione 2025

Tutto pronto dalle parti del Teatro al Castello di Roccella Jonica (Rc). La nuova edizione del Roccella Summer Festival, la rassegna organizzata dalla Ticket Service Calabria in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica, finanziata con risorse Pac 2014/2020 Azione 6.8.3 dalla Regione Calabria nonché dal brand Calabria Straordinaria, prenderà il via infatti domani sera con l’atteso concerto di Anna.

Anna arriva a Roccella Jonica con una data del suo VB Tour

Classe 2003, Anna arriva a Roccella Jonica con una data del suo VB Tour: è una vera appassionata di rap, cresciuta tra i vinili del padre deejay e una passione coltivata fin da piccola per la cultura urban americana. Lo stile di scrittura di Anna, graffiante e irriverente, senza fronzoli è sempre diretto e incisivo. Il suo singolo di debutto “Bando” ha ottenuto un successo mondiale che le ha regalato il doppio disco di Platino in Italia, nonché importanti collaborazioni delle versioni remix. Nel 2023 Anna è stata scelta come unica artista italiana ad essere inclusa nella colonna sonora ufficiale di “Fast X”, l’ultimo film della saga “Fast and furious”. Anna è risultata l’artista femminile più ascoltata del 2023 in Italia su Spotify, ma anche quella con più copie vendute del 2024 per la classifica Fimi/GFK. “Vera Baddie” (certificato triplo disco di platino) è stato il disco rimasto più a lungo alla prima posizione durante l’anno, il terzo più venduto in generale e il primo di un’artista donna. Anna, inoltre, è l’artista femminile con più certificazioni Fimi del 2024 con oltre 2 milioni e 500 mila copie certificate.

Tutti gli appuntamenti

Dopo il taglio del nastro con Anna, e in perfetta linea con la sua mission di essere contenitore dei maggiori eventi dell’estate, cercando di abbracciare un pubblico il più variegato possibile, il Roccella Summer Festival proseguirà il 7 agosto con il concerto di Jimmy Sax accompagnato dalla Symphonic Dance Orchestra diretta dal maestro Vincenzo Sorrentino, mentre il 9 agosto vedrà salire sul palco del Teatro al Castello uno tra gli artisti più amati dal pubblico più giovane, e non solo, Irama. Il 12 agosto sarà il turno del rock più raffinato con i Baustelle – Francesco Bianconi, Claudio Brasini e Rachele Bastreghi – e con il loro Galactico tour, mentre il 13 agosto ci sarà uno degli appuntamenti di punta di questa edizione, il concerto di Ghali, artista capace di stupire a ogni show fondendo con naturalezza universi artistici lontani in un unico evocativo storytelling.

Il 14 agosto spazio al romanticismo e alla napoletanità di Sal Da Vinci e alla sua celeberrima “Rossetto e caffè”, mentre subito dopo Ferragosto, sabato 16 sarà il turno dell’eleganza di Fiorella Mannoia, accompagnata dall’Orchestra Sinfonica Mercadante per il suo “Fiorella Sinfonica”.

Il 20 agosto salire sul palco saranno la spensieratezza e semplicità di Alfa, in Calabria con il suo tour “Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato”, che lascerà il posto giovedì 21 al rock più graffiante e autentico di Gianna Nannini e del suo “Sei nell’anima”, un viaggio tra le note di successi intramontabili e nuove melodie che incantano generazioni di fan,

A venti anni dalla sua uscita, Francesco Renga arriverà a Roccella il 22 agosto con una data del tour celebrativo del brano “Angelo”, mentre il giorno successivo, sabato 23 il Teatro al Castello accoglierà il ciclone Fabri Fibra che presenterà “Mentre Los Angeles brucia”.

Gran chiusura il 28 agosto con un ritorno molto gradito, quello di Francesco De Gregori che porta sul palco del Roccella Summer Festival 2025 un tappa della tournée nata per omaggiare l’album degli album del grande cantautore, “Rimmel”.

Insomma ce n’è per tutti, quest’anno e come sempre del resto, con questa edizione del Roccella Summer Festival. I biglietti ancora disponibili per partecipare ai concerti del Roccella Summer Festival 2025 possono essere acquistati attraverso i circuiti TicketOne e Ticket Service Calabria.