Roccella Summer Festival 2025, Fabri Fibra sul palco del Teatro al Castello con il Festival Tour

StrettoWeb

Prosegue il rush finale del Roccella Summer Festival, pronto a snocciolare gli ultimi appuntamenti in programma. Questa sera è il turno di uno degli appuntamenti più attesi dell’edizione 2025 della rassegna organizzata dalla Ticket Service Calabria in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica (Rc), finanziata con risorse Pac 2014/2020 Azione 6.8.3 dalla Regione Calabria nonché dal brand Calabria Straordinaria: alle 21:30 sul palco del Teatro al Castello salirà infatti il mitico Fabri Fibra che arriva in Calabria con il suo Festival tour. Il concerto di Roccella Jonica è l’occasione per riascoltare dal vivo tutti i successi di Fabri Fibra e alcuni dei brani del nuovo album “Mentre Los Angeles brucia”.

In più di vent’anni di carriera Fabri Fibra ha contribuito prima a creare e poi a consolidare la scena rap facendo diventare questo genere musicale il più importante del panorama musicale italiano degli ultimi anni. Dal primo album “Turbe Giovanili” del 2002, passando per il classico “Mr. Simpatia”, nonché il rivoluzionario disco d’esordio in major “Tradimento”, fino all’ultimo lavoro “Caos” (certificato doppio platino), Fabri Fibra ha dimostrato in oltre 20 anni di carriera e 10 album (di cui ha curato da direttore artistico ogni aspetto) come tecnica e contenuti possano viaggiare di pari passo facendo diventare il rap il nuovo cantautorato, un genere in grado di conquistare tutte le classifiche e allo stesso tempo di farsi portavoce di una realtà sociale fortemente italiana, complessa e spesso incompresa.

Dopo il successo della prima serie Netflix “Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia”, la competizione rap che ha visto Fabri Fibra giudice insieme a Geolier e Rose Villain, Fibra è stato nuovamente protagonista della seconda serie già disponibile nei 190 paesi in cui il servizio è disponibile. I biglietti ancora disponibili per il concerto del Roccella Summer Festival 2025 possono essere acquistati attraverso i circuiti TicketOne e Ticket Service Calabria.

ROCCELLA SUMMER FESTIVAL 2025

Fabri Fibra

23 agosto

Francesco De Gregori

28 agosto