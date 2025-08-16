Roccella, che spettacolo con il tuffo più lungo del mondo | VIDEO

StrettoWeb

Straordinario record a Roccella Jonica, in provincia di Reggio Calabria, con il tuffo più lungo del Mondo, ben 4 chilometri e 850 metri. Una lunga catena di bagnanti, come si evince dal video in alto, ha praticamente coperto tutta la costa di Roccella con un vero e proprio evento da Guinness dei primati. L’evento è stato organizzato dal Comune di Roccella in collaborazione, in particolare, con la Guardia Costiera e la società “Porto delle Grazie”.

“Un risultato straordinario, fantastico, unico, che contribuisce in maniera consistente a promuovere ancora di più, soprattutto sul piano turistico, l’immagine di Roccella Jonica”, è quanto hanno affermato il presidente del Consiglio comunale roccellese, Domenico Cartolano e il consigliere comunale con delega allo Sport, Fausto Certomà.