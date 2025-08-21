Roberto Occhiuto si dimette da commissario alla sanità in Calabria

StrettoWeb

Il governatore dimissionario della Calabria, Roberto Occhiuto, si è dimesso anche da commissario della sanità della regione, lasciando l’incarico ai due subcommissari, Ernesto Esposito e Jole Fantozzi. A pochi giorni dalla presentazione delle liste in vista delle elezioni regionali del prossimo 5 e 6 ottobre, Occhiuto ha scelto di dimettersi per evitare problematiche con la sua ricandidatura alla presidenza della regione con il centrodestra unito.

Il nodo riguarda l’articolo della legge 154 del 1981 che dichiara ineleggibili i consiglieri che abbiano ricoperto incarichi di commissario di governo. Occhiuto se la vedrà con Tridico, candidato presidente del centrosinistra, in una sfida che sarà sicuramente avvincente, tra due personalità popolari e competenti.