Roberto Occhiuto a Rete 4, ospite di “Quarta Repubblica”: ci sarà anche Calenda

StrettoWeb

Domani sera, lunedì 1 settembre, torna l’appuntamento con “Quarta Repubblica”, il talk show dedicato all’attualità politica ed economica condotto da Nicola Porro, in prima serata su Rete 4. Al centro della puntata, l’intervista al ministro della Difesa Guido Crosetto sui principali dossier del governo. A seguire, una lunga pagina di politica con le elezioni regionali. Tra i temi, un focus sul mercato di dati sensibili e immagini private: grazie a un’inchiesta esclusiva di Quarta Repubblica è stata scoperta una piattaforma online che vendeva filmati privati di famiglie italiane, rubati dalle telecamere di sorveglianza. E ancora, un reportage lungo la linea del fronte in Ucraina, nel Donbass, per raccontare la guerra dei droni, tra accerchiate dell’esercito russo e bombardamenti. Infine, si torna sul caso Garlasco, con le ultime novità investigative.

Gli ospiti

Parteciperanno al dibattito, fra gli altri: Carlo Calenda, Roberto Occhiuto, Alessandro Sallusti, Paolo Mieli, Ilaria Proietti, Alex Orlowski, Alessandra Moretti, Hoara Borselli, Camillo Langone, Gianluca Zanella, Barbara Palombelli, Andrea Ruggieri, Massimo Lugli e Giuseppe Cruciani.

Con Occhiuto si parlerà, sicuramente, anche delle elezioni regionali in Calabria e degli ultimi botta e risposta con l’avversario politico, Pasquale Tridico. Presente, tra gli ospiti, anche Carlo Calenda, che in queste settimane si è più volte punzecchiato con il governatore calabrese.