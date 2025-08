“Roberto, Roberto!”: cori e standing ovation per Occhiuto a Reggio Calabria. E Cannizzaro svela: “vediamo ora…”

StrettoWeb

Un entusiasmo straripante. All’interno del “Kalura”, a Villa San Giovanni, si è aperto col botto il convegno sugli Stati Generali del Sud di Forza Italia, che ha scelto Reggio Calabria come ultima tappa. Accolti, al loro arrivo, i tre protagonisti principali: Antonio Tajani, Roberto Occhiuto e Francesco Cannizzaro. Quest’ultimo, il primo a salutare, non poteva non citare il Governatore, dopo l’annuncio shock di ieri: “scelta del presidente sostenuta dal nostro partito. Curioso e curiosi di capire chi si presenterà come alternativa a questo governo regionale” ha detto Cannizzaro.

Occhiuto che, annunciato da Cannizzaro, è stato accolto da uno scrosciante e lunghissimo applauso, accompagnato dal coro della numerosissima platea: “Roberto, Roberto, Roberto”. Evidente e lampante il supporto e la solidarietà dei cittadini reggini, ma non era una sorpresa, verso il presidente della Regione.