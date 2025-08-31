Risultati Coppa Italia Serie D: tonfi Paternò e Nissa, il derby lametino è del Sambiase

I risultati delle partite del Primo Turno di Coppa Italia Serie D riguardanti il girone I, quello calabro-siciliano

Esultanza Sambiase
StrettoWeb

Primo Turno di Coppa Italia Serie D, dopo quello preliminare che ha garantito il passaggio del turno per alcune squadre. Per il girone I, quello calabro-siciliano, in campo dodici squadre, per sei partite. Questi i risultati: il derby lametino tra Vigor e Sambiase è degli ospiti, che vincono di misura per 0-1. Malissimo il Paternò, che ne prende 4 dall’Enna. La Nissa perde clamorosamente in casa: la Sancataldese rimonta per 1-2.

Risultati Coppa Italia Serie D

Domenica 31 agosto

ore 16.30

  • Reggina-Vibonese 1-1 (5-3 d.c.r.)
  • Milazzo-Nuova Igea Virtus 0-0 (3-4 d.c.r.)
  • Paternò-Enna 0-4

ore 16.30

  • Ragusa-Castrumfavara 0-1
  • Vigor Lamezia-Sambiase 0-1

ore 17.00

  • Nissa-Sancataldese 1-2

