Risultati Coppa Italia Serie D: tonfi Paternò e Nissa, il derby lametino è del Sambiase

Primo Turno di Coppa Italia Serie D, dopo quello preliminare che ha garantito il passaggio del turno per alcune squadre. Per il girone I, quello calabro-siciliano, in campo dodici squadre, per sei partite. Questi i risultati: il derby lametino tra Vigor e Sambiase è degli ospiti, che vincono di misura per 0-1. Malissimo il Paternò, che ne prende 4 dall’Enna. La Nissa perde clamorosamente in casa: la Sancataldese rimonta per 1-2.

Risultati Coppa Italia Serie D

Domenica 31 agosto

Reggina-Vibonese 1-1 (5-3 d.c.r.)

Milazzo-Nuova Igea Virtus 0-0 (3-4 d.c.r.)

Paternò-Enna 0-4

Ragusa-Castrumfavara 0-1

Vigor Lamezia-Sambiase 0-1

ore 17.00