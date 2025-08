Sicilia: incredibile rissa ad un matrimonio a causa del menù

StrettoWeb

Incredibile quanto successo in Sicilia, precisamente a Marsala, la scorsa notte, nel corso di un matrimonio dove, un momento di festa e felicità, si è trasformato in una mega rissa. Il motivo? La richiesta non soddisfatta di un dolce senza lattosio a causa del forte ritardo. A quel punto è successo il caos con botte da orbi e lancio di sedie e tavoli da parte di varie persone contro il proprietario del ristorante.

Dopo una segnalazione, sono arrivati sul posto le forze dell’ordine che hanno riportato la calma cercando di capire i motivi della rissa. Il titolare del ristorante ha sporto denuncia per quanto avvenuto.