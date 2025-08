Risanamento Messina, ok in consiglio comunale all’atto di indirizzo per la proroga dei poteri speciali

StrettoWeb

“Con grande soddisfazione – è quanto afferma il capogruppo a Palazzo Zanca di Fratelli d’Italia, Libero Gioveni – annunciamo l’approvazione di oggi all’unanimità (e per questo ringraziamo tutti i gruppi consiliari) della proposta di delibera che come gruppo di Fratelli d’Italia abbiamo presentato nei giorni scorsi in Consiglio Comunale con l’obiettivo di impegnare il sindaco Basile (presente anch’egli oggi in Aula e che ringraziamo) a richiedere al Governo, così come aveva già fatto l’attuale Commissario al Risanamento e presidente della Regione Renato Schifani, la proroga dei poteri speciali”, puntualizza Gioveni.

“Il tutto diventa fondamentale per proseguire l’ottimo lavoro di Risanamento fatto in questi ultimi anni. Abbiamo chiesto che l’attuale scadenza del 31 dicembre 2025 venga prorogata almeno al 31 dicembre 2027”, sottolinea Gioveni.