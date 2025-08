Ripepi: “Falcomatà apre gli Info Point dopo 11 anni a estate quasi finita. Non è questa la politica dello Skibidi Boppy?”

StrettoWeb

“A Reggio Calabria, solo il 30 luglio si inaugurano finalmente dopo 11 anni gli info point per accogliere i (tantissimi!) turisti che stanno arrivando grazie a Ryanair e alla rinascita dell’aeroporto dello Stretto resa possibile dal lavoro del Centrodestra e in particolare di Roberto Occhiuto e Francesco Cannizzaro. Peccato solo che gli info point arrivino a estate quasi finita. Dopo 11 anni di nulla, proprio ora Falcomatà si ricorda dei turisti? Coincidenze o mossa da campagna elettorale? Scappare dalla realtà, non è questa la politica dello Skipidi boppy? Reggio merita di più: programmazione vera, non passerelle dell’ultimo minuto”.

Così, sui social, il consigliere comunale Massimo Ripepi punge il sindaco Falcomatà in merito all’apertura – più che tardiva – degli Info Point in città, stimolata solo e soltanto dall’arrivo dei turisti portati dalle scelte della Regione Calabria, con i voli Ryanair e non solo. Ripepi cita anche la frase “Skipidi boppy”, pronunciata dal primo cittadino nel consiglio comunale di qualche giorno fa.