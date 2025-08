Retake torna a Palizzi per il secondo anno consecutivo

StrettoWeb

Retake torna a Palizzi, in Calabria, per il secondo anno consecutivo. Da oggi al 20 agosto qui, nel cuore dell’estate e nel cuore del Sud, prende vita il campo estivo nazionale del movimento: non un semplice raduno, né una vacanza organizzata, ma un’esperienza collettiva che intreccia cura del territorio, relazioni umane e partecipazione attiva.

Dal Nord al Sud, dalle grandi città ai piccoli centri, la rete di Retake – attiva in oltre 50 città italiane – si dà appuntamento in un luogo simbolico per costruire ponti, condividere energie e sostenere chi resiste allo spopolamento. A Palizzi si crea un’occasione preziosa di incontro e collaborazione tra esperienze diverse, unite dal desiderio di prendersi cura: con le mani, con le idee, con il cuore.

Il campo estivo Retake rappresenta un laboratorio di cittadinanza attiva, che trasforma ogni gesto – dalla rigenerazione di uno spazio all’incontro con la comunità locale – in un modo per dire “ci siamo”, per creare legami tra persone e territori, per rinforzare quel senso di appartenenza che rende una comunità viva.

I volontari non arrivano quindi a Palizzi solo per “fare qualcosa”, ma per essere qualcosa insieme alla comunità. Le giornate si alterneranno tra attività condivise, momenti formativi, esplorazioni del territorio e dialoghi aperti. A restare, oltre ai segni visibili, sarà una traccia più profonda fatta di relazioni, ascolto e fiducia reciproca.

“A Palizzi non costruiamo muri né reti di protezione, ma legami. In un tempo che tende a dividere, noi scegliamo di incontrarci e prenderci cura insieme. Il campo estivo è una prova concreta che un’Italia unita, inclusiva e partecipativa è possibile. E già esiste”, dichiara Luisa Fiorese, vicepresidente di Retake ETS.