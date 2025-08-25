“RespectME Giornata dell’accoglienza MSNA”, domani la presentazione a Messina

StrettoWeb

Domani, martedì 26 agosto, alle ore 10.30, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, alla presenza del sindaco Federico Basile, nel corso di una conferenza stampa, sarà presentato “RespectME Giornata dell’accoglienza MSNA”. L’evento si terrà mercoledì 27, a villa Dante, a partire dalle ore 15.30. All’incontro prenderanno parte l’Assessora alle Pari Opportunità Liana Cannata, l’Assessora alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore, la presidente dell’Azienda Speciale Messina Social City Valeria Asquini, e rappresentanti dell’Associazione Tutrici e Tutori Volontari MSNA Messina, UISP e USACLI.

L’obiettivo della manifestazione è duplice: da un lato testimoniare e rafforzare l’impegno per l’inclusione di tutti i giovani; dall’altro stimolare e promuovere l’inclusione attraverso attività ludico ricreative, considerate fondamentali per la crescita e lo sviluppo, specialmente durante l’adolescenza.