Regionali Toscana, si dimette il segretario di Azione

Dimissioni da segretario regionale di Azione in Toscana annunciate da Marco Remaschi alla fine del direttivo regionale del partito di Carlo Calenda. “A fine direttivo ho rimesso le mie irrevocabili dimissioni da segretario regionale in Toscana – spiega Remaschi – dopo che c’è stata una discussione di due ore, anche molto accesa, in cui sono state espresse posizioni differenti e io ho detto la mia”.

La riunione ha affrontato gli effetti nella coalizione di centrosinistra del patto tra Pd, Giani e M5s e le critiche di Calenda sui contenuti programmatici che Dem e Giani hanno condiviso coi Cinquestelle.