Regionali, Ricci: “renderemo le Marche una regione europea”

“L’obiettivo che ci daremo in 5 anni sarà quello di far diventare le Marche una regione europea, così come Pesaro è diventata una città nazionale. Vogliamo che le Marche siano una regione conosciuta, forte e comunicata in maniera costante in tutto il mondo”. Così Matteo Ricci, europarlamentare Pd e candidato alla presidenza della Regione Marche. “Attendiamo i dati ufficiali ma, parlando con cittadini e operatori del settore turistico, appare evidente che questa stagione sia stata ‘moscia’ a causa del potere d’acquisto minore degli italiani e per la mancanza di turismo straniero”, afferma Ricci.

“Siamo terzultimi per stranieri in Italia quando invece avremmo delle potenzialità enormi, il turismo culturale potrebbe garantire flussi turistici per tutto l’anno. C’è bisogno però di una strategia chiara, di una visione vera, che porti il turismo a rappresentare almeno il 15% del Pil marchigiano. Per farlo dobbiamo puntare sul buon vivere. Le Marche devono diventare la regione con la miglior qualità della vita d’Europa“, conclude Ricci.