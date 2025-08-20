Regionali Puglia, incontro tra Decaro ed Emiliano

StrettoWeb

“Ieri insieme al segretario regionale del Pd Domenico De Santis, Antonio Decaro, Michele Emiliano e Igor Taruffi si sono incontrati a Bari. L’incontro è stato cordiale e costruttivo e si sono poste le basi per un lavoro comune per il futuro della Puglia”. Lo rende noto il Partito Democratico. In Puglia la situazione è contorta dove i Dem cercano di convincere l’europarlamentare Antonio Decaro, già sindaco di Bari e presidente dell’Anci nazionale, a candidarsi a presidente.

Qui, mister 500 mila preferenze, sta facendo le bizze: non vuole le candidature a consigliere regionale di Emiliano (Pd) e Vendola (Avs), preoccupato che i due ex governatori possano creare scompiglio e condizionarlo.