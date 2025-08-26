Regionali Puglia, Bonaccini su Decaro: “nulla di male nel voler aprire una nuova stagione”

Bonaccini: "chi è stato alla guida di una Regione, se ha fatto bene come Emiliano può ambire ad altri ruoli persino più importanti. Per quanto riguarda Vendola non mi permetto di entrare in campi di altri partiti"

“Decaro è legato a un percorso politico e di stima e amicizia con entrambe i due ex presidenti Emiliano e Vendola. “Immagino voglia dare un messaggio che è quello di aprire una nuova stagione con nuovi protagonisti. Non ci vedo nulla di male”. Lo ha detto il presidente del Pd Stefano Bonaccini a Omnibus su La7, parlando delle Elezioni Regionali in Puglia.

“Chi è stato alla guida di una Regione, se ha fatto bene come Emiliano può ambire ad altri ruoli persino più importanti. Per quanto riguarda Vendola – ha concluso – non mi permetto di entrare in campi di altri partiti”.

