Regionali Marche, i candidati della provincia di Ascoli Piceno per la Civica di Matteo Ricci

Presentati a San Benedetto del Tronto i candidati per la provincia di Ascoli Piceno della lista civica “Matteo Ricci – Presidente”. Presente l’europarlamentare del Pd e candidato alla presidenza della Regione Marche, Matteo Ricci. A comporre la lista dei candidati: Flaiani Angelo, già sindaco di Folignano dal 2009 al 2019 e attuale vicesindaco del Comune; Francesca Pulcini, ex presidente Legambiente Marche, coordinatrice di progetti europei e del terzo settore, con esperienza ventennale tra volontariato e management; Giovanni Borraccini, sindaco del comune di Rotella dal 2014, attualmente in carica.

Altri candidati: Cinzia Peroni, vice sindaco di Castel di Lama, già presidente del consiglio comunale di Castel di Lama dal 2009 al 2014, già consigliere provinciale dal 2004 al 2009 e vice presidente del consiglio della provincia di Ascoli Piceno.