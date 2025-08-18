Regionali Calabria: Toscano si candida alla presidenza della Regione con Democrazia Sovrana e Popolare

StrettoWeb

Oltre i poli tradizionali di centrodestra e centrosinistra, alle prossime elezioni regionali in Calabria del prossimo 5 e 6 ottobre, ci sarà anche Francesco Toscano, esponente di spicco di . Assessore alla Cultura del Comune di Gioia Tauro nel 2015-2016, fondatore e direttore di Visione TV, Toscano ha spiegato: “ho deciso di candidarmi personalmente proprio perché questa è la mia terra. E anche se negli ultimi anni ho concentrato gran parte dei miei sforzi in altre regioni d’Italia, cercando di far nascere e crescere l’idea del sovranismo popolare ovunque possibile, alimentando le piazze del dissenso in ogni angolo d’Italia, specie nel Nord, adesso ho il desiderio di concentrarmi sulla mia terra d’origine”.

L’elogio di Rizzo

“Toscano è candidato presidente con DSP per la Regione Calabria. I calabresi siano orgogliosi di avere una figura di così alto livello da poter votare”, è quanto afferma Marco Rizzo, già deputato ed europarlamentare, tra i leader di Dsp.