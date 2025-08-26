Regionali Calabria, Toscano: “Occhiuto è bravissimo a fare il social media manager ma è pessimo come Presidente”

StrettoWeb

“In Calabria non funziona nulla. Occhiuto è bravissimo a fare il social media manager ma è pessimo come Presidente della Regione. Fin da ragazzo andavo spesso a Galatro per le cure termali, dove è presente una struttura importante e prima funzionante. Sono tornato quest’anno e mi sono accorto che la situazione è peggiorata di molto. La struttura è aperta solo per qualche ora di mattina e le file per le visite sono interminabili”, è quanto afferma il candidato presidente di Democrazia Sovrana e Popolare, Francesco Toscano. “Oggi doveva essere il nostro primo giorno di cura ma, anziché l’aerosol, abbiamo passato due ore a sbrigare pratiche burocratiche. Una sola dottoressa presente era costretta a visitare un numero troppo alto di pazienti. Morale della favola, abbiamo pagato molto senza poter neppure usufruire oggi del servizio”, rimarca Toscano.

“Dietro la propaganda vuota e giovanilistica di un presidente bravo solo a vendere la sua immagine, questa è la situazione reale che ogni calabrese quotidianamente è costretto ad affrontare”, conclude Toscano.