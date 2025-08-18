Regionali Calabria, Renzi: “se candidassimo il sindaco giusto vinceremmo a mani basse”

StrettoWeb

In Calabria sono imminenti le elezioni regionali che si terranno il prossimo 5 e 6 ottobre. Mentre nel centrodestra c’è la certezza della ricandidatura di Roberto Occhiuto, nel centrosinistra persiste incertezza oltre alle solite polemiche e tensioni. In un’intervista al Corriere della Sera, l’ex premier e segretario del Pd, attuale leader di Italia Viva, Matteo Renzi, dice la sua sulla questione della candidatura nell’area progressista. “Io amo i sindaci da sempre, anche in Calabria, se candidassimo il primo cittadino giusto vinceremmo a mani basse“, evidenzia Renzi.

“Sulla leadership del centrosinistra vedo due alternative: la forza della coalizione che arriva prima esprime il candidato. Oppure primarie di coalizione e che vinca il migliore. Quello che è certo è che se stiamo tutti uniti, vinceremo le politiche”, puntualizza Renzi.