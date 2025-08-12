Regionali Calabria: è rebus candidato nel centrosinistra, i centristi accetteranno un candidato del M5S? Rientrano in corsa Falcomatà ed un altro sindaco

StrettoWeb

E’ corsa contro il tempo per il centrosinistra per l’indicazione del candidato presidente che sfiderà il centrodestra di Roberto Occhiuto. La situazione nell’area progressista non è semplice con le regionali che incombono (5-6 ottobre) e le presentazioni delle liste che saranno tra meno di un mese (ai primi di settembre). Mentre sembrava quasi fatta per un candidato del Movimento 5 Stelle, con Pasquale Tridico favorito, adesso la questione sembra più ingarbugliata. Questo non vuol dire che non si andrà a dama con l’europarlamentare cosentino o con altri profili pentastellati ma il tutto si è abbastanza complicato.

I centristi accetteranno un candidato del M5S? In corsa Falcomatà e Stasi

Il sindaco di Rende, Sandro Principe, promotore della nuova area riformista e centrista con Psi, Italia Viva, Azione, Partito Repubblicano, +Europa, socialisti riformisti rendesi e della provincia di Cosenza, Mezzogiorno Federato e movimenti civici, accetteranno un candidato del Movimento 5 Stelle?. Rispetto a questo ci sono delle valutazioni in corso anche alla luce dell'”antipatia” da parte di Renzi e Calenda nel confronti di Giuseppe Conte e del movimento in generale. E’ evidente che, in caso di impasse, rientrerebbero nella corsa altri profili. Chi? Sicuramente Giuseppe Falcomatà, sindaco di Reggio Calabria, che probabilmente vorrebbe cimentarsi in questa sfida, o Flavio Stasi, sindaco di Corigliano Rossano, ben gradito dal popolo calabrese di centrosinistra. Tra qualche ora, massimo dopo 2-3 giorni, indubbiamente, avremo novità.

Principe traccia il profilo del candidato presidente

“Le dimissioni di Occhiuto – ha spiegato Sandro Principe– fermeranno tutto almeno per 4 mesi e sono mesi cruciali anche perché si decidono i destini del Pnrr e tante altre problematiche. I tempi sono stretti, per cui ci lasciamo con l’impegno di approfondire i temi programmatici, i cui capisaldi sono venuti fuori e di arrivare in tempi celeri nella scelta del presidente e della squadra. Per noi la guida deve essere una persona di cultura politica perché in questo momento la Calabria non ha bisogno di tecnocrati ma ha bisogno di chi, attraverso i mezzi che mette a disposizione la cultura politica, possono leggere attentamente e capire le problematiche della società calabrese”.

“Si stanno delineando le figure più rappresentative che possano guidare la coalizione”

“Ieri c’è stata una riunione preliminare che ha dato risultati importanti perché avere una coalizione larga che ha l’obiettivo di governare e di cambiare profondamente questa regione è un fatto importante”, afferma il leader di Sinistra Italia – Avs, Fernando Pignataro. “C’è una condivisione di fondo e faremo in modo che sulle linee programmatiche ci sia una scelta che riguarda le opzioni strategiche. Poi si stanno delineando le figure più rappresentative che possano guidare la coalizione alla vittoria. Noi ne abbiamo alcune che presenteremo alla discussione”, puntualizza Pignataro.

Orrico: “il M5S ha una classe dirigente che può assumersi il ruolo di guidare il governo regionale”

“Il Movimento ha una classe dirigente che oggi in Calabria può assumersi il ruolo di guidare il governo regionale. Abbiamo delle proposte che sono di altissimo profilo e non disdegniamo l’assumerci delle responsabilità”. E’ quanto ha sottolineato Anna Laura Orrico, deputato e coordinatore del M5S in Calabria. “Tutti i nomi che esprime il M5S sono di pari dignità e di altissimo profilo. Le valutazioni che facciamo come gruppo dirigente calabrese e che fanno i nostri vertici nazionali sono tutte di opportunità politica e non voglio neanche fare il passo più lungo della gamba perché ho molto rispetto della coalizione che si sta costruendo”, evidenzia Orrico.