Regionali Calabria, il sindaco di Palmi ufficializza la sua candidatura

Il sindaco di Palmi, Giuseppe Ranuccio, rompe gli indugi e si candida alle elezioni regionali in Calabria che si terranno il prossimo 5 e 6 ottobre nelle file del centrosinistra. “Dopo otto anni da Sindaco e l’esperienza come Consigliere Metropolitano, ho deciso di mettere la mia storia e il mio impegno al servizio della Calabria. In tutto questo tempo ho scelto sempre la strada della coerenza e del lavoro concreto per la comunità, senza mai inseguire convenienze politiche“, rimarca Ranuccio.

“Mi candido con la stessa passione e determinazione di sempre: per una Calabria più pulita, più solidale, più sana. Una terra capace di sostenere chi investe, creare lavoro e generare nuove opportunità di crescita, per tutti. La mia storia parla di visione e di fatti: promesse mantenute, risultati incontrovertibili, amore e conoscenza del territorio. È il momento di scrivere una nuova pagina. Ripartiamo da qui. Sempre insieme“, puntualizza Ranuccio.