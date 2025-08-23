Regionali Calabria, il movimento “La Scelta Giusta per Reggio” propone Antonio Malara candidato al fianco di Occhiuto

StrettoWeb

Una nuova spinta politica arriva dal fronte Civico Reggino del movimento “La Scelta Giusta per Reggio Calabria” il quale ha ufficialmente avanzato la proposta di candidatura di Antonio Malara come consigliere regionale al fianco del presidente Roberto Occhiuto alle prossime elezioni in Calabria. L’annuncio sarà al centro di una conferenza stampa convocata per lunedì 25 agosto 2025 alle ore 18:30 presso la Libreria Spazio Open, in via Filippini 25 a Reggio Calabria.

Secondo i promotori, la figura di Malara rappresenterebbe un punto di sintesi tra competenza, rinnovamento e radicamento sul territorio. “La Calabria ha bisogno di un progetto politico che sappia unire, che metta al centro i giovani, il lavoro e la dignità dei cittadini – dichiarano i responsabili dei due movimenti –. Riteniamo che Antonio Malara possa incarnare al meglio questa visione, offrendo una prospettiva concreta di cambiamento”.

La conferenza stampa sarà l’occasione per illustrare le motivazioni della proposta e per avviare un percorso di confronto con la cittadinanza e le realtà associative locali. Con questa iniziativa, il movimento intende dare un segnale di apertura e di mobilitazione civica, sottolineando l’urgenza di una nuova stagione politica per la Calabria, capace di rompere con le logiche del passato e di restituire centralità al territorio reggino inteso nella sua interezza metropolitana .