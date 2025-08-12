Regionali Calabria, al via le autocandidature per la lista del Movimento Cinque Stelle

StrettoWeb

Al via le autocandidature per la lista del Movimento Cinque Stelle: fino al 20 agosto c’è l’opportunità di proporsi in vista delle elezioni regionali in Calabria. “Il 5 ed il 6 ottobre prossimi – si legge in un post pubblicato sui social – sono date importanti perché si voterà per il rinnovo del Consiglio regionale calabrese. Una data vicina dovuta agli interessi di bottega del presidente dimissionario in cerca di un nuovo lasciapassare per la sua sopravvivenza politica. Il Movimento 5 Stelle è già al lavoro e, come sempre, consentirà di avanzare le autocandidature”.

“Una opportunità che si concluderà il 20 di agosto. E’ arrivato il momento di farsi avanti per chi crede che sia ancora necessario impegnarsi in prima persona e sostenere le nostre battaglie per costruire una Calabria diversa”, conclude il M5S.